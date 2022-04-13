Ильхам Алиев: в Брюсселе я выяснил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана

13 апр. 0:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выяснил для себя на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана.

Об этом глава азербайджанского государства заявил на состоявшемся 12 апреля совещании, посвященном итогам первого квартала 2022 года.

Напомним, 6 апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля.