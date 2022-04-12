Звезда грузинского футбола переедет в Италию

12 апр. 23:48

Полузащитник сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия присоединится к "Наполи". Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист Фабрицио Романо.

Он подчеркнул, что 21-летний хавбек перейдет в итальянский клуб ближайшим летом.

В конце марта Хвича Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и присоединился к "Динамо" Батуми. В текущем сезоне полузащитник провел за казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, на фоне ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.