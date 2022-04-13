Россия наращивает запасы юаней на фоне западных санкций

Россия, скорее всего, продолжит увеличивать свои валютные резервы за счет китайского юаня, одновременно снижая запасы американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В условиях западных финансовых санкций Москва все чаще смотрит на Восток, заявили аналитики Global Times.

Согласно данным Банка России, опубликованным в понедельник, доля юаней в российских резервах по состоянию на 1 января выросла с 12,8% до 17,1%, а американского доллара упала на половину с 21,1 до 10,9%, передает китайский новостной сайт jiemian.com. За тот же период, предшествующий украинскому конфликту, который начался в феврале, российские запасы евро увеличились незначительно с 29,2 до 33,9%, а золотые запасы упали до 21,5%.

Решения российского ЦБ отражают падение доверия к американскому доллару, поскольку США используют его как финансовое оружие, а не как надежную международную валюту для осуществления платежей, сказал научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при китайской Академии общественных наук Сюй Вэньхун.

После начала российской спецоперации на Украине, Запад под руководством США ввел более 5,515 санкций против России, в основном в отношении финансового сектора, в том числе отключив несколько основных банков страны от системы SWIFT, заморозив более $300 млрд валютных резервов Центрального банка и запретив финансовым институтам осуществлять операции в американских долларах.

Учитывая новые санкции, ”Россия будет увеличивать запасы юаня в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для страны предпочтительнее перейти на местные валюты для расчетов в двусторонней торговле из-за ограничивающих финансовых санкций Запада”, - говорит директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологии Дун Дэнсинь.

По словам Дэнсиня, в рамках растущей интернационализации юаня многие западные страны начинают добавлять юань в свои резервы, поскольку считают китайскую валюту привлекательной альтернативой американскому доллару.

Согласно данным о валютной структуре официальных резервов, опубликованных МВФ в марте, в четвертом квартале 2021 года общий объем юаней в глобальных резервах вырос до $336,1 млрд, достигнув рекордных 2,79% и заняв пятое место среди мировых валют.

В рамках усилий по снижению зависимости от американской валюты, начиная с 2014 года, Россия прилагает активные усилия по дедолларизации. По словам Сюя, значительное сокращение долларовых запасов произошло весной 2018 года.

”Беспрецедентные и всесторонние санкции со стороны Запада вынуждают Россию обеспечивать экономический рост за счет разворота на Восток, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона”, - отметил Сюй, добавив, что увеличение запасов юаня в российских резервах отражает огромный потенциал китайско-российской двусторонней торговли, а также уверенность в экономических перспективах Китая.

В 2021 году торговый оборот между Китаем и Россией вырос на 35,9%, достигнув $146,8 млрд. Согласно официальным данным, тогда впервые был преодолен порог в $140 млрд. Китай - крупнейший торговый партнер России 12 лет подряд.

После введения в феврале западных санкций в отношении России первые партии российского угля и нефти, оплаченные китайской валютой, будут доставлены на НПЗ Китая в мае. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, российские продавцы предоставили китайским компаниям возможность оплачивать товары в юанях.

По поводу западных санкций против России Китай неоднократно заявлял, что не собирается прекращать привычное торговое сотрудничество.