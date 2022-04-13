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Россия наращивает запасы юаней на фоне западных санкций

Global Times
Россия наращивает запасы юаней на фоне западных санкций

Россия, скорее всего, продолжит увеличивать свои валютные резервы за счет китайского юаня, одновременно снижая запасы американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В условиях западных финансовых санкций Москва все чаще смотрит на Восток, заявили аналитики Global Times.

Согласно данным Банка России, опубликованным в понедельник, доля юаней в российских резервах по состоянию на 1 января выросла с 12,8% до 17,1%, а американского доллара упала на половину с 21,1 до 10,9%, передает китайский новостной сайт jiemian.com. За тот же период, предшествующий украинскому конфликту, который начался в феврале, российские запасы евро увеличились незначительно с 29,2 до 33,9%, а золотые запасы упали до 21,5%. 

Решения российского ЦБ отражают падение доверия к американскому доллару, поскольку США используют его как финансовое оружие, а не как надежную международную валюту для осуществления платежей, сказал научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при китайской Академии общественных наук Сюй Вэньхун.

После начала российской спецоперации на Украине, Запад под руководством США ввел более 5,515 санкций против России, в основном в отношении финансового сектора, в том числе отключив несколько основных банков страны от системы SWIFT, заморозив более $300 млрд валютных резервов Центрального банка и запретив финансовым институтам осуществлять операции в американских долларах.

Учитывая новые санкции, ”Россия будет увеличивать запасы юаня в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для страны предпочтительнее перейти на местные валюты для расчетов в двусторонней торговле из-за ограничивающих финансовых санкций Запада”, - говорит директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологии Дун Дэнсинь. 

По словам Дэнсиня, в рамках растущей интернационализации юаня многие западные страны начинают добавлять юань в свои резервы, поскольку считают китайскую валюту привлекательной альтернативой американскому доллару. 

Согласно данным о валютной структуре официальных резервов, опубликованных МВФ в марте, в четвертом квартале 2021 года общий объем юаней в глобальных резервах вырос до $336,1 млрд, достигнув рекордных 2,79% и заняв пятое место среди мировых валют. 

В рамках усилий по снижению зависимости от американской валюты, начиная с 2014 года, Россия прилагает активные усилия по дедолларизации. По словам Сюя, значительное сокращение долларовых запасов произошло весной 2018 года. 

”Беспрецедентные и всесторонние санкции со стороны Запада вынуждают Россию обеспечивать экономический рост за счет разворота на Восток, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона”, - отметил Сюй, добавив, что увеличение запасов юаня в российских резервах отражает огромный потенциал китайско-российской двусторонней торговли, а также уверенность в экономических перспективах Китая.

В 2021 году торговый оборот между Китаем и Россией вырос на 35,9%, достигнув $146,8 млрд. Согласно официальным данным, тогда впервые был преодолен порог в $140 млрд. Китай - крупнейший торговый партнер России 12 лет подряд. 

После введения в феврале западных санкций в отношении России первые партии российского угля и нефти, оплаченные китайской валютой, будут доставлены на НПЗ Китая в мае. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, российские продавцы предоставили китайским компаниям возможность оплачивать товары в юанях. 

По поводу западных санкций против России Китай неоднократно заявлял, что не собирается прекращать привычное торговое сотрудничество.

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