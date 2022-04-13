США опасаются стремительного наращивания Китаем ядерного арсенала

В последние месяцы Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал, чтобы иметь возможность противостоять США в случае вторжения на Тайвань и для поддержания стратегического сдерживания посредством осуществления доктрины взаимного гарантированного уничтожения, пишет Asia Times.

Согласно информации, опубликованной американской независимой Ассоциацией по контролю за вооружениями, у Китая в настоящее время 350 ядерных боеголовок, в то время как у США их 5,5 тыс. Вашингтон считает, что Китай планирует удвоить свой арсенал ядерного оружия до 700 единиц к 2027 году и до тысячи к 2030 году - гораздо быстрее и в больших масштабах, чем американское министерство обороны прогнозировало в 2020 году.

”Значительное увеличение платформ доставки ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования, увеличение эффективности центров управления и контроля, разработка новых и асимметричных видов вооружений, а также создание вспомогательной инфраструктуры несоизмеримы с минимальной стратегией устрашения”, - утверждает адмирал Чарльз Ричард из Стратегического командования Вооруженных сил США.

Адмирал добавил, что Китай уже достиг ”стратегического прорыва” по части своих ядерных возможностей, в том числе и за счет быстрого наращивания вооружений, что требует от США немедленного и серьезного планирования с учетом собственного потенциала. По словам Ричарда, ”подобного рода стратегический прорыв указывает на то, что Китай осмелел и может использовать любую ядерную стратегию сдерживания”.

Китайские гиперзвуковые технологии усиливают качественное преимущество ядерного арсенала страны. В 2021 году Китай испытал гиперзвуковой глайдер - систему частично-орбитального бомбометания (HGV-FOB), которая пролетела 40 тыс. км за 100 минут. Китай - единственная страна в мире, чье оружие смогло преодолеть такое расстояние на подобной скорости. Технология предоставляет стране возможность обойти любые уже существующие и даже будущие системы противоракетной обороны.

В июле 2021 года появились спутниковые снимки, на которых якобы видно, что Китай строит 250 стартовых шахт для ракет дальнего радиуса действия как минимум в трех локациях, что усилило опасения в отношении того, что страна значительно расширяет арсенал ядерный ракет наземного базирования. Считается, что в пусковых шахтах могут быть размещены ракеты ”Дунфэн-41”, способные пролетать от 12 до 15 тыс. километров и нести разделяющуюся головную часть с десятью блоками индивидуального наведения.

Однако реальное число ядерных ракет, которые будут размещены в новых шахтах, может оказаться гораздо меньше, поскольку Китай склонен к практике использования ложных целей.

Кроме строительства стартовых шахт, Китай также вновь рассматривает идею доставки ядерного арсенала железнодорожным транспортом. 37 тыс. км высокоскоростных железных дорог может быть использовано для увеличения мобильности и маскировки, а также снижения уязвимости наземных элементов ядерного сдерживания.

Что касается ядерного арсенала морского базирования, у Китая четыре атомных подводных лодки проекта 094, каждая из которых может нести по 12 ракет ”Цзюлайн-2”. Сообщается, что ракеты оснащены ядерными боеголовками, радиус действия которых составляет от 7,2 до 9 тыс км.

Хотя ракеты могут нанести удар по таким ядерным державам, как Россия и Индия в случае запуска из китайской акватории, достичь США они не могут. Тем не менее Аляска, Гуам и Гавайи могут пострадать.

Считается, что субмарины проекта 094 более шумные, чем американские и российские, поэтому их местоположение легко вычислить. В связи с этим Китай работает над подводными лодками проекта 096, которые планируется оснащать баллистическими ракетами ”Цзюлайн-3”с разделяющимися головными частями. По прогнозам американского министерства обороны, к 2030 году у Китая будет действующий флот из 8 субмарин проектов 094 и 096.

Исторически Китай активно не занимался авиационным компонентом своего ядерного арсенала. Тем не менее в стране была разработана баллистическая ракета воздушного базирования, последнее испытание которой было произведено в 2018 году. Китай также усовершенствовал свой стратегический бомбардировщик ”Сиань H-6”, переделав его в платформу для запуска ракет по образцу советского бомбардировщика Ту-16.

В прошлом году Китай представил концепт своего бомбардировщика H-20, малозаметного ”летающего крыла”, напоминающего американский бомбардировщик B-2 Spirit. H-20 будет оснащен ядерными и обычными ракетами, его максимальная взлетная масса составит 200 тонн, грузоподъемность - 45 тонн, летать он будет на дозвуковых скоростях. Бомбардировщик может быть оснащен четырьмя гиперзвуковыми крылатыми ракетами-невидимками.

Китай также может использовать свою атомную промышленность для поддержки программы ядерного оружия. В прошлом году Китай запланировал создание 150 новых атомных ректоров стоимостью $440 млрд - это больше, чем было построено по всему миру за последние 35 лет. Аналитики считают, что по крайней мере часть данной инфраструктуры будет использована для поддержки китайской программы ядерного оружия.