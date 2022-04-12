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В Карачаево-Черкесии выпустили памятные конверты к 100-летию республики

В Карачаево-Черкесии выпустили памятные конверты к 100-летию республики

Памятные конверты к столетию со дня образования Карачаево-Черкесии были торжественно презентованы в Черкесске, сообщил директор управления Федеральной Почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмат Лайпанов.

По его словам, всего было выпущено 50 тыс конвертов с изображением логотипа и карты региона.

"Гашение почтового маркированного конверта специально проводится нашим ведомством в честь знаковой даты — 100-летия образования Карачаево-Черкесии. Гашение производится изготовленным для этого случая специальным почтовым штемпелем", - сказал он.

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