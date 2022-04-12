ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономики

12 апр. 22:57

Рост мирового ВВП в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины составит всего 2,8%. Об этом говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

"Ожидается, что мировой ВВП по рыночным обменным курсам вырастет на 2,8% в 2022 году, что на 1,3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза в 4,1%", - сказано в докладе.

При этом аналитики ВТО отмечают, что в 2023 году рост ускорится до 3,2%, что близко к среднему показателю в 3% в период с 2010 по 2019 год.

В настоящее время в организации ожидают роста объема торговли товарами на 3% в 2022 году и на 3,4% в 2023 году.