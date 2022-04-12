Киргизия и Таджикистан отводят силы от границы

12 апр. 22:40

Представители Киргизии и Таджикистана договорились об отводе сил и средств из зоны конфликта на общем участке границы. Об этом сообщили в пограничной службе (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

В погранведомстве отметили, что стороны практически сразу начали отвод сил и средств от места инцидента, передает ТАСС.

По данным ГКНБ, переговоры проводились в местности Кыргыз Лейлекского района Баткенской области в Киргизии. Киргизскую делегацию на них представлял начальник управления ПС ГКНБ по Баткенской области Кыялбек Толонбаев, таджикскую - начальник управления погранвойск ГКНБ по Согдийской области Хикматулло Пираков.

В настоящее время обстановка на границе Киргизии и Таджикистана оценивается как относительно стабильная, но с элементами напряженности.

Напомним, 12 апреля на границе Киргизии и Таджикистана случились две перестрелки, в ходе которых ранения получили как минимум один киргизский и один таджикский пограничники.