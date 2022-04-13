Турция оптимизирует региональную политику

В течение всего прошедшего года Турция предпринимала шаги по восстановлению отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Al-Monitor напоминает, что раскол усилился после того, как страны Персидского залива заблокировали своего соседа и союзника Турции - Катар. Препятствие на пути к примирению было устранено лишь в прошлом году, когда ССАГПЗ отменил эмбарго в отношении Дохи. Однако сближение с Эр-Риядом было осложнено разбирательством в отношении 26 подозреваемых, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве королевства в октябре 2018 года.

Согласно американским разведданным, обнародованным год назад, фактический лидер Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед ибн Салман санкционировал задержание и/убийство Хашогги. Однако правительство Саудовской Аравии отрицает какую-либо причастность принца к делу. Не называя ибн Салмана по имени Эрдоган заявил, что приказ об убийстве был отдан ”высокопоставленными представителями” правительства Саудовской Аравии. На прошлой неделе разбирательство было приостановлено, а дело передано королевству. Таким образом было устранено главное препятствие на пути к сближению.

”Серьезные усилия были приложены в рамках международного сотрудничества, - говорит Моника Маркс, доцент кафедры ближневосточной политики в Нью-Йоркском университете Абу-Даби. - Для Эрдогана, который занял жесткую позицию по данному вопросу, на кону была его собственная репутация внутри страны. Поэтому оба государства, в первую очередь, Саудовская Аравия, должны были преодолеть ряд обстоятельств, чтобы появилась возможность для сближения”. По словам аналитика, сейчас подходящий момент для нормализации отношений.

Визит Эрдогана, еще не объявленный официально, состоится после февральской поездки в ОАЭ, в ходе которой культовая Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, было окрашено в цвета турецкого флага, а национальный гимн Турции звучал по всему Дубаю.

Хотя президент Турции еще в феврале обещал отправиться в Саудовскую Аравию, в королевстве он пока не побывал. Тем не менее турецкие СМИ пишут, что визит состоится во время Рамадана. ”Многие издания пишут, что встреча на высшем уровне неизбежна, - говорит Исмаил Нуман Телджи, заместитель директора Центра ближневосточных исследований в Анкаре. - Наверняка модель нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами может быть применена к Саудовской Аравии. Торговля, экономика и взаимные инвестиции, вероятно, будут обсуждаться в ходе встречи, которая состоится после периода политической напряженности между двумя странами”.

Есть и другие признаки потепления. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу со своими саудовским коллегой и в марте заявил, что конкретные шаги для улучшения отношений будут предприняты в ближайшее время.

Турция активно занимается дипломатией на фоне экономического кризиса. Положение в стране было усугублено пандемией COVID-19 и ситуацией на Украине. По официальным данным инфляция составила 61%, а лира в прошлом году потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару.

На фоне улучшения связей Эр-Рияд прекратил неофициальный бойкот турецких товаров, который спровоцировал падение экспорта Анкары на 90%. В прошлом месяце стоимость экспорта в королевство составила $58 млн, что в три раза больше, чем в прошлом году, но гораздо меньше $298 млн в марте 2020 года.

Эрдоган, вероятнее всего, будет стремиться к таким же договоренностям, которые были достигнуты с ОАЭ в конце прошлого года. Среди согласованных вопросов - валютный своп на сумму $4,9 млрд и создание инвестиционного фонда на $10 млрд.

Экономическая поддержка со стороны Саудовской Аравии может оказаться кстати для Турции и Эрдогана, который собирается в июне следующего года принять участие в выборах. По словам Эйюпа Эрсоя, сотрудника кафедры международных отношений турецкого Университета Ахи Эврана, саудовский капитал может пригодиться для субсидирования основных потребительских товаров накануне выборов. Рынки Саудовской Аравии привлекут турецкие компании, а туризм и инвестиции укрепят слабеющую экономику.

”В отличие от ОАЭ, Саудовская Аравия - огромный рынок, - говорит Маркс. - Всевозможные турецкие товары будут экспортироваться в Саудовскую Аравию в случае укрепления отношений. Речь идет не только об инвестиционном вливании в духе ОАЭ для поддержания экономики, но и о восстановлении важного экспортного рынка”.