Пентагон: США помогут Индии в военной модернизации

12 апр. 22:25

США помогут Индии в военной модернизации и создании более современных вооруженных сил, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на слова министра обороны Ллойда Остина о том, что США готовы сделать свои вооружения для Индии "более доступными".

"Я думаю, что мы будем вести такие разговоры с Индией и дальше… Здесь важно то, что у нас есть важное партнерство в области обороны с Индией. И мы будем искать пути дальнейшего совершенствования этого процесса", - сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

В то же время Кирби отказался отвечать на вопрос, идет ли речь об американских системах ПВО.