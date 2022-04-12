США готовы обсуждать с Россией и Китаем контроль над вооружениями

12 апр. 21:58

США готовы вести диалог с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, несмотря на резкое обострение международной напряженности. Такое заявление сделала сегодня заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Мы всегда думаем о путях обеспечения большей стабильности, большей стратегической стабильности и стабильности в целом. К примеру, с китайцами и россиянами", - цитирует ее ТАСС.

Замглавы американского военного ведомства также отметила, что у США должны быть стороны, которые хотят работать с ними. "Это (вопросы контроля над вооружениями - прим. ред.) всегда находится на столе переговоров. Остановлюсь на этом", - уточнила Хикс.