В Краснодаре открылся фестиваль Дениса Мацуева

12 апр. 22:05

Фестиваль "Денис Мацуев представляет диалог поколений", который будет включать несколько концертов, открылся сегодня в Краснодаре.

Сегодня слушателям был представлен концерт "Чайковский-гала", где выступили заслуженные артисты России, а Мацуев исполнил в сопровождении Кубанского симфонического оркестра Концерт №1 для фортепиано с оркестром.

"В проектах Дениса Мацуева я участвую не первый год, это всегда огромная радость. Замечательный город, теплая погода - прекрасно", - поделился виолончелист, солист Московской филармонии Александр Рамм, передает ТАСС.