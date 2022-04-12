Канцлер Австрии рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным

12 апр. 21:53

Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел 12 апреля телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

В ходе беседы Нехаммер рассказал украинскому лидеру о прошедших в Москве переговорах с президентом России Владимиром Путиным. "После возвращения из Москвы я сегодня проинформировал по телефону президента Украины Зеленского, посла США в Вене и федерального президента [Австрии Александера] Ван дер Беллена в ходе личной встречи о содержании моего разговора с президентом Путиным", - сообщил австрийский канцлер.

Напомним, 11 апреля в Москве состоялась встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента России Владимира Путина.