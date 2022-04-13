Кипарисовое озеро в Анапе готовят к курортному сезону

13 апр. 5:25

К началу туристического сезона в Анапе приведут в порядок территорию озера Сукко, известного, как кипарисовое.

В настоящее время идет замена настила на берегу и благоустройство территории.

В разгар сезона уникальное озеро посещают до 4 тыс человек в день. "Это один из самых популярных туристических объектов в Анапе, визитная карточка курорта", - отметил глава Анапы Василий Швец во время рабочего визита в Сукко.

Он поручил к началу сезона привести территорию в полный порядок, в том числе избавиться от визуального шума и сделать удобную навигацию для отдыхающих.