В США оценили роль Гагарина в освоении космоса

12 апр. 21:42

Во вторник, 12 апреля, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) напомнило о роли советского космонавта Юрия Гагарина в освоении космоса.

"Сегодня отмечается Международный день полета человека в космос в честь первого полета Юрия Гагарина в 1961 году и запуска первого шатла в 1981 году", - говорится в сообщении NASA в социальной сети Twitter.

Напомним, 12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.