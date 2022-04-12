Морское сообщение свяжет Сочи, Новороссийск и Сухум в мае

12 апр. 23:57

С 1 мая между черноморскими курортами начнут курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета".

"Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" отправится путешествовать в направлении Сочи-Сухум. А теплоход "Комета" будет курсировать между Новороссийском, Сочи и Геленджиком", - сообщили в пресс-службе компании "Водоход экспресс".

Перевозчик намерен этим летом максимально сохранить ценовую политику 2021 года, тогда стоимость билетов варьировалась от 500 до 2990 рублей в зависимости от места отправления и конечного пункта.

Отметим, что в прошлом году морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском стартовало 21 мая. Путешествие занимало несколько часов.