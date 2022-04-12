Пожар на окраине угрожаете Петропавловску

12 апр. 21:20

Крупный пожар вспыхнул в Заречном поселке в пригороде Петропавловска, огненное зарево видно в разных концах города. Горят дачи сразу в нескольких дачных обществах, площадь возгорания составляет около 2 га.

Как сообщает корреспондент Sputnikа Казахстан, борьба с огнем продолжает уже больше пяти часов.

"Тушение пожара осложняется порывами сильного ветра, а также узкими проездами между дачными домами", - сообщает информагентство, уточняя, что в поселке помимо дач расположены жилые дома и мужская колония.

Также отмечается, что местные жители пишут в социальных сетях, что огонь подступает к городу и с другой стороны: горит камыш по улице Ауэзова. Официальных комментариев пока нет.