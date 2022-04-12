Великобритания и США усилят экономическое давление на Россию

12 апр. 20:58

Во вторник, 12 апреля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном канцелярией главы британского правительства.

В ходе беседы стороны договорились продолжать усиливать экономическое давление на Россию и решительно положить конец зависимости Запада от российских нефти и газа.

Помимо этого, Джонсон и Байден обсудили необходимость ускорить оказание помощи Украине, в том числе нарастить военную и экономическую поддержку". Британский премьер также рассказал главе Белого дома о новом пакете поддержки, включая противокорабельные ракеты и военные машины, которые будут переданы Украине в ближайшие дни и недели, передает ТАСС.