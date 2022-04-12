Airbus попросил западные страны не отказываться от российского титана

12 апр. 20:44

Запрет на импорт титана из России нанесет ущерб странам Запада и авиационной промышленности. Об этом на ежегодном собрании акционеров компании Airbus заявил ее исполнительный директор Гийом Фори.

"Мы не думаем, что санкции в отношении импорта [из России] будут уместными", - сказал он.

По словам Фори, отказ от российского титана будет иметь большие последствия для остальных стран и авиационной отрасли, а на саму РФ влияние окажет небольшое, передает агентство Reuters.

В настоящее время Airbus закупает в России 60% используемого в строительстве самолетов титана. В конце марта стало известно, что компания начала поиски альтернативных источников получения титана для своего производства на случай прекращения поставок из РФ.