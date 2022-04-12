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Армянские депутаты не смогли попасть в Карабах

Армянские депутаты не смогли попасть в Карабах

Армянских оппозиционных депутатов не пустили в Карабах. Представители оппозиции доехали до границы Азербайджана, однако им не позволили въехать на территорию, временно входящую в зону ответственности российских миротворческих сил.

Согласно последним данным, депутаты уже несколько часов стоят около блокпоста.

Напомним, 12 апреля в парламенте Армении состоялось очередное заседание Национального Собрания, в котором отказались участвовать фракции "Армения" и "Честь имею". Представители обеих фракций сообщили, что намерены поехать в Карабах.

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