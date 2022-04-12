Дагестан предупредили о надвигающемся шторме

12 апр. 20:25

В Дагестане сегодня вечером и завтра ожидается штормовой ветер порывами до 28 м/с, предупреждает МЧС по республике.

"По данным Росгидромета 12−13 апреля 2022 года местами по районам республики ожидается усиление ветра до 25−28 метров в секунду", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

В этой связи спасатели обратились с просьбой к гостям и жителям региона быть бдительными и предельно осторожными.