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Дагестан предупредили о надвигающемся шторме

Дагестан предупредили о надвигающемся шторме

В Дагестане сегодня вечером и завтра ожидается штормовой ветер порывами до 28 м/с, предупреждает МЧС по республике. 
"По данным Росгидромета 12−13 апреля 2022 года местами по районам республики ожидается усиление ветра до 25−28 метров в секунду", - говорится в сообщении экстренного ведомства. 
В этой связи спасатели обратились с просьбой к гостям и жителям региона быть бдительными и предельно осторожными.

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