РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ребенок сбили на "зебре" у Пятигорска 

Ребенок сбили на &quot;зебре&quot; у Пятигорска 

В станице Суворовской Ставропольского края под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик, когда переходил дорогу по переходу. Его сбила "Ауди А4". 
Согласно данным ГИБДД Ставропольского края, водитель не учел погодные условия и предупреждающий знак "дети". 
Ребенок был госпитализирован в больницу Пятигорска. 
"Наезд допустил 33-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД не является", - сообщили в ведомстве.

515 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version