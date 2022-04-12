Ребенок сбили на "зебре" у Пятигорска 

12 апр. 20:15

В станице Суворовской Ставропольского края под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик, когда переходил дорогу по переходу. Его сбила "Ауди А4".

Согласно данным ГИБДД Ставропольского края, водитель не учел погодные условия и предупреждающий знак "дети".

Ребенок был госпитализирован в больницу Пятигорска.

"Наезд допустил 33-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД не является", - сообщили в ведомстве.