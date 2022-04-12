В Крыму начинают модернизацию промышленных предприятий

12 апр. 20:05

В этом году крымские промышленные предприятия получат 100 млн рублей из госбюджета для модернизации промышленного производства.

Кроме того, будет возмещена часть затрат на приобретение нового оборудования, компенсируют лизинговые платежи. Деньги пойдут на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

"Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты на обновление мощностей и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие мест", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.