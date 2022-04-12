Ушел из жизни легендарный советский хоккеист Сергей Яшин

12 апр. 19:38

Во вторник, 12 апреля, в возрасте 60 лет умер легендарный советский хоккеист, олимпийский чемпион в составе сборной Советского Союза Сергей Яшин. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале московского "Динамо".

"Хоккейный Клуб "Динамо" Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами", - сказано в заявлении.

Причины смерти на данный момент не уточняются.



Яшин является воспитанником пензенского хоккея. В московское "Динамо" он перешел в 1980 году и выступал за команду на протяжении 10 лет. В 1988 году Яшин стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, после чего был удостоен звания "Заслуженный мастер спорта СССР". Яшин является двукратным чемпионом мира (1986, 1989), чемпионом СССР (1990), восьмикратным призером чемпионатов страны. В 2014 году Яшин был включен в Зал славы отечественного хоккея.