Британская полиция оштрафовала Бориса Джонсона за вечеринку

12 апр. 18:58

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак заплатят штраф за участие в вечеринке на Даунинг-стрит, состоявшейся во время локдауна в 2020 году. Данную информацию подтвердили в офисе главы британского правительства, сообщает агентство Bloomberg.

Точная сумма на данный момент неизвестна.

О том, что Джонсон и Сунак будут оштрафованы, полицейские донесли до правительства во вторник, 12 апреля.

Напомним, 29 марта стало известно, что лондонская полиция выпишет 20 штрафов за вечеринку на Даунинг-стрит. Как сообщает CNN, этот шаг со стороны столичной полиции стал первым признанием незаконности действий премьера Бориса Джонсона, устроившего вечеринку со своими коллегами в разгар пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году.