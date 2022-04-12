Власти Северной Осетии отметили подорожание продовольственных товаров

12 апр. 19:03

Дефицита продуктов в Северной Осетии нет, но цены на них за месяц выросли, в некоторых случаях значительно, сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"Товарных запасов с учетом текущего спроса на сегодняшний день достаточно, опасений дефицита нет. Анализ показал рост средних цен за последний месяц (с 9 марта по 8 апреля) на мясо кур (на 6,05%), масло сливочное (на 7,91%), яйца (на 5,33%), сахар-песок (на 7,22%), муку пшеничную (на 6,50%), хлеб пшеничный (на 2,05%), крупу гречневую (на 10,66%), картофель (на 14,38%), капусту белокочанную свежую (на 39,56%)", - сказал он, отметив, что рост значительный.

Кучиев отметил также, что местные торговые сети продолжают соблюдать подписанное с Минэкономразвития республики соглашение о принятии мер по снижению и поддержанию стабильных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.