Тбилисская полиция задержала подозреваемого в убийстве человека

12 апр. 18:50

В Тбилиси задержаны два человека по подозрению в убийстве одного и ранении другого человека в районе Ортачала. Об этом сообщили в МВД Грузии.

По данным следствия, 12 апреля на улице Ортачала произошел словесный конфликт, который затем перерос в драку. В ходе разборки 19-летний подозреваемый ударил ножом двух мужчин в возрасте 33 и 34 лет. Один из раненых скончался по дороге в больницу, второго экстренно прооперировали.

Второй обвиняемый был очевидцем случившегося, однако не сообщил об этом в полицию.

Обвиняемых задержали вскоре после происшествия по горячим следам, передает "Sputnik Грузия".