Жители Турции против вступления страны в ЕС – опрос

12 апр. 18:36

Больше половины жителей Турции считают, что страна не должна вступать в Евросоюз, свидетельствует веб-опрос компании Areda Survey.

Так, согласно данным исследования, 51% опрошенных считают, что Анкара не должна присоединяться к ЕС, чтобы не утратить суверенитет. Иное мнение у 48,6% респондентов.

Также выяснилось, что 66% участников опроса уверены в том, что Турция никогда не войдет в Европейский союз, а 90% не считают справедливой политику альянса в отношении Анкары. Участниками опроса стали 2 тыс человек.