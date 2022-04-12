США могут поставить Украине вооружения большей дальности

12 апр. 18:35

В Пентагоне готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности. Об этом сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, - в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции [действия]", - сказала она.

Как отметила Хикс, до тех пор, пока не будет объявлено о новых пакетах военной помощи Киеву, она не хотела бы забегать вперед решений президента. "Тем не менее, мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И, считаю, вы увидите больше [такого] в предстоящие дни", - цитирует замминистра ТАСС.