Россиянам стане проще арендовать и выкупать земли

12 апр. 17:59

В России физические и юридические лица смогут без торгов брать государственные и муниципальные земельные участки в аренду, если там предполагается создать производство в сфере импортозамещения. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россияне также смогут без торга выкупать землю, которую раньше они арендовали у государства для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. В пресс-службе правительства пояснили, что сделка состоится в том случае, если органы земельного надзора не выявят никаких нарушений в обращении с землей.

"Это существенно упростит жизнь граждан, которые имели участки, находящиеся на государственных или муниципальных землях", - подчеркнули в кабмине.

Помимо этого, государство сможет равноценно обменивать государственные или муниципальные земельные участки на частную землю, если она понадобится для создания социально-культурных и коммунально-бытовых объектов, передает ТАСС.