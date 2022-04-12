Медведев призвал готовиться к всплескам ковида и других инфекций

12 апр. 18:06

Ситуация с пандемией все еще остается небезопасной, констатировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также от отметил, что Россия должна быть готова как к новым всплескам заболеваемости ковидом, так и к появлению новых инфекций.

"У нас сейчас ситуация [с распространением коронавируса] относительно успокоилась, хотя она все равно не является стерильной или какой-то абсолютно безопасной", - сказал он на заседании межведомственной комиссии СБ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Медведев отметил, что "это связано с целым рядом процессов, которые еще предстоит проанализировать и осознать".

"Поэтому нам очень важно быть готовыми к любым новым всплескам коронавируса или появлению иных опасных инфекций", - приводит слова замглавы Совбеза ТАСС.