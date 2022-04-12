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Вопрос статуса несуществующего сепаратистского образования на территории Азербайджана исчез из политической повестки ЕС

Роберт Газарян специально для "Вестника Кавказа"
Вопрос статуса несуществующего сепаратистского образования на территории Азербайджана исчез из политической повестки ЕС

Брюссельская встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве Евросовета Шарля Мишеля на прошлой неделе завершилась без каких-либо сенсационных заключений, однако итоговое заявление Мишеля вызвало нескрываемое раздражение у многочисленных армянских информационно-аналитических изданий. 

По мнению ряда армянских экспертов, переговоры по послевоенному урегулированию приобретают угрожающую тенденцию, так как не отвечают интересам сохранения сепаратистского режима в зоне ответственности российских миротворцев, ведь в тексте итогового заявления нет упоминания о Карабахе как о территории с возможным "особым статусом".

Саммит в Брюсселе обозначил позицию ЕС по плану предстоящего мирного урегулирования: евродипломатия приветствует возобновление двустороннего диалога и подчеркивает важность деэскалации на фоне договоренностей, достигнутых при посредничестве России. Заявление от 9-10 ноября 2020 года, договоренности от 11 января и 26 ноября 2021 года, включая деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей – все эти достижения российской дипломатии Брюссель приветствует. Как и прежде Европа не готова выступать гарантом мира на Южном Кавказе, не стремится обременить себя непредвиденными расходами, однако остается в пространстве диалога между Баку и Ереваном, сохраняя выжидательную позицию на случай, если вдруг российская миротворческая миссия окажется в условиях с неожиданным сценарием развития.

Ключевым событием политики ЕС в регионе стала девальвация значения деятельности Минской группы ОБСЕ, в рамках которой в Ереване надеялись на обсуждение статуса бывшей Нагорно-карабахской автономной области (НКАО) Азербайджана. Недавнее "исключение" России из состава Минской группы фактически обнажило бессилие европейской дипломатии в вопросе преодоления региональных противоречий, поскольку при условии наличия конкретных совместных наработок, жертвовать многолетним форматом дипломатии в угоду санкционной политике никто бы не стал. Кроме того, Брюссель скромно заявил, что существующие механизмы европейского права несовершенны и не могут быть применены в пространстве локального сепаратизма, а решение некоторых вопросов возможно исключительно путем волевого решения конкретных политических элит. Вполне вероятно, что таким образом ЕС завершил бесперспективное сотрудничество в рамках МГ ОБСЕ.

Влияние Азербайджана сегодня укрепляется, а потому у Запада все меньше рычагов давления на Баку. Теперь совершенно нереальным выглядит обсуждение "статуса" уже несуществующего сепаратистского образования, когда азербайджанскую сторону принуждали сесть за стол переговоров с сепаратистами. Оккупационная власть низложена и не пользуется популярностью; правительство Пашиняна находиться в жестких условиях; а значение Азербайджана как одного из ведущих гарантов энергетической безопасности Европы резко возросло. Многовекторная политика Баку не позволяет спекулировать российско-азербайджанскими отношениями, а прагматичная позиция руководства Азербайджана не дает втянуть республику в пространство геополитического противостояния. Поэтому Евросоюзу остается концентрировать внимание на текущей переговорной повестке, сформированной в Москве, ограничиваясь общими формулировками.

Справедливости ради стоит сказать, что и ранее риторика Еревана в отношении "статуса" непризнанной "НКР" носила преимущественно внутриполитический характер и была актуальна для многочисленной армянской диаспоры стран Евросоюза. Однако с приходом российских миротворцев, Брюссель с облегчением снял себя необходимость говорить о каком-либо статусе, поскольку устойчивый миропорядок стал обеспечиваться за счет России.

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