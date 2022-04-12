Вопрос статуса несуществующего сепаратистского образования на территории Азербайджана исчез из политической повестки ЕС

Брюссельская встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве Евросовета Шарля Мишеля на прошлой неделе завершилась без каких-либо сенсационных заключений, однако итоговое заявление Мишеля вызвало нескрываемое раздражение у многочисленных армянских информационно-аналитических изданий.

По мнению ряда армянских экспертов, переговоры по послевоенному урегулированию приобретают угрожающую тенденцию, так как не отвечают интересам сохранения сепаратистского режима в зоне ответственности российских миротворцев, ведь в тексте итогового заявления нет упоминания о Карабахе как о территории с возможным "особым статусом".

Саммит в Брюсселе обозначил позицию ЕС по плану предстоящего мирного урегулирования: евродипломатия приветствует возобновление двустороннего диалога и подчеркивает важность деэскалации на фоне договоренностей, достигнутых при посредничестве России. Заявление от 9-10 ноября 2020 года, договоренности от 11 января и 26 ноября 2021 года, включая деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей – все эти достижения российской дипломатии Брюссель приветствует. Как и прежде Европа не готова выступать гарантом мира на Южном Кавказе, не стремится обременить себя непредвиденными расходами, однако остается в пространстве диалога между Баку и Ереваном, сохраняя выжидательную позицию на случай, если вдруг российская миротворческая миссия окажется в условиях с неожиданным сценарием развития.

Ключевым событием политики ЕС в регионе стала девальвация значения деятельности Минской группы ОБСЕ, в рамках которой в Ереване надеялись на обсуждение статуса бывшей Нагорно-карабахской автономной области (НКАО) Азербайджана. Недавнее "исключение" России из состава Минской группы фактически обнажило бессилие европейской дипломатии в вопросе преодоления региональных противоречий, поскольку при условии наличия конкретных совместных наработок, жертвовать многолетним форматом дипломатии в угоду санкционной политике никто бы не стал. Кроме того, Брюссель скромно заявил, что существующие механизмы европейского права несовершенны и не могут быть применены в пространстве локального сепаратизма, а решение некоторых вопросов возможно исключительно путем волевого решения конкретных политических элит. Вполне вероятно, что таким образом ЕС завершил бесперспективное сотрудничество в рамках МГ ОБСЕ.

Влияние Азербайджана сегодня укрепляется, а потому у Запада все меньше рычагов давления на Баку. Теперь совершенно нереальным выглядит обсуждение "статуса" уже несуществующего сепаратистского образования, когда азербайджанскую сторону принуждали сесть за стол переговоров с сепаратистами. Оккупационная власть низложена и не пользуется популярностью; правительство Пашиняна находиться в жестких условиях; а значение Азербайджана как одного из ведущих гарантов энергетической безопасности Европы резко возросло. Многовекторная политика Баку не позволяет спекулировать российско-азербайджанскими отношениями, а прагматичная позиция руководства Азербайджана не дает втянуть республику в пространство геополитического противостояния. Поэтому Евросоюзу остается концентрировать внимание на текущей переговорной повестке, сформированной в Москве, ограничиваясь общими формулировками.

Справедливости ради стоит сказать, что и ранее риторика Еревана в отношении "статуса" непризнанной "НКР" носила преимущественно внутриполитический характер и была актуальна для многочисленной армянской диаспоры стран Евросоюза. Однако с приходом российских миротворцев, Брюссель с облегчением снял себя необходимость говорить о каком-либо статусе, поскольку устойчивый миропорядок стал обеспечиваться за счет России.