Правительство Грузии начало заполнять вопросник для вступления в ЕС

12 апр. 17:25

МИД Грузии провел первое заседание межведомственной рабочей группы, которая приступила к заполнению вопросника, переданного Европейским союзом грузинской стороне, позволяющего начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении республики в ЕС, сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

"Межведомственная рабочая группа впервые собралась после получения вопросника. Мы оценили вопросы, перераспределили их. Уверен, что правительство Грузии, которое является конкретным адресатом, сумеет и заполнит его, а потом передаст Европейскому союзу", - сказал замглавы МИД Грузии Теймураза Джанджалии.