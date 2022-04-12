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Глава ВБ спрогнозировал восстановление экономики после конфликта на Украине

Глава ВБ спрогнозировал восстановление экономики после конфликта на Украине

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс спрогнозировал "мощное восстановление" мировой экономики после окончания конфликта на Украине.

По его словам, после этого произойдет формирование более эффективных и устойчивых структур.

"Мы не можем это видеть сегодня, но я надеюсь, что увидим... по-настоящему мощное восстановление с созданием систем, которые будут сильнее старых в плане поддержания мира, безопасности Европы, линий снабжения, снижения зависимости, которые будут прочнее, устойчивей и глубже", - заявил он в ходе конференции в Польше.

Далее он пояснил, что сейчас мир переполнен товарами, услугами и молодыми людьми, которые только и "ждут возможности" проявить себя.

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