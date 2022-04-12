Глава ВБ спрогнозировал восстановление экономики после конфликта на Украине

12 апр. 17:03

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс спрогнозировал "мощное восстановление" мировой экономики после окончания конфликта на Украине.

По его словам, после этого произойдет формирование более эффективных и устойчивых структур.

"Мы не можем это видеть сегодня, но я надеюсь, что увидим... по-настоящему мощное восстановление с созданием систем, которые будут сильнее старых в плане поддержания мира, безопасности Европы, линий снабжения, снижения зависимости, которые будут прочнее, устойчивей и глубже", - заявил он в ходе конференции в Польше.

Далее он пояснил, что сейчас мир переполнен товарами, услугами и молодыми людьми, которые только и "ждут возможности" проявить себя.