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Кабмин РФ направит еще 3,5 млрд рублей на туристический кешбэк

Кабмин РФ направит еще 3,5 млрд рублей на туристический кешбэк

Российское правительство выделит около 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка за поездки по РФ до 15 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

"Выделим дополнительное финансирование на возврат гражданам части стоимости путевки. Желающих воспользоваться программой очень много", - цитирует председателя правительства ТАСС.

Мишустин напомнил, что на прошлой неделе во время отчета в Госдуме он уже сообщил о решении продлить программу до 15 апреля.

Соответственно, указал он, еще не менее 1,5 млн россиян смогут купить путевку и отдохнуть в своей стране. "Направим на реализацию такой меры 3,5 млрд рублей", - пояснил премьер.

Напомним, очередной этап программы кешбэка за туры по РФ стартовал 15 марта, начать поездку можно до 1 июля.

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