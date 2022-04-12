Кабмин РФ направит еще 3,5 млрд рублей на туристический кешбэк

12 апр. 16:54

Российское правительство выделит около 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка за поездки по РФ до 15 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

"Выделим дополнительное финансирование на возврат гражданам части стоимости путевки. Желающих воспользоваться программой очень много", - цитирует председателя правительства ТАСС.

Мишустин напомнил, что на прошлой неделе во время отчета в Госдуме он уже сообщил о решении продлить программу до 15 апреля.

Соответственно, указал он, еще не менее 1,5 млн россиян смогут купить путевку и отдохнуть в своей стране. "Направим на реализацию такой меры 3,5 млрд рублей", - пояснил премьер.

Напомним, очередной этап программы кешбэка за туры по РФ стартовал 15 марта, начать поездку можно до 1 июля.