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Запад сорвал экранизацию двух из трех книг Сергея Лукьяненко

Запад сорвал экранизацию двух из трех книг Сергея Лукьяненко

Западные кинематографисты практически сорвали две из трех запланированных ими ранее экранизаций книг российского фантаста Сергея Лукьяненко.

"У меня огромное количество книг под экранизациями или под договорами, в том или ином процессе съемок. Я могу сказать, что месяц назад у меня обрушились две западные экранизации из трех планируемых, причем с очень серьезными, конкретными планами, с уже готовыми материалами и так далее", - рассказал Лукьяненко, передает ТАСС

Писатель не уточнил названия произведений, которые планировали экранизировать на Западе.

Напомним, Сергей Лукьяненко известен читателю как автор цикла "Дозоры", романов "Черновик", "Чистовик", "Лабиринт отражений" и ряда других, а известность ему принесли повести "Атомный сон" и "Рыцари сорока островов".

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