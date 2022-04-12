Запад сорвал экранизацию двух из трех книг Сергея Лукьяненко

12 апр. 16:51

Западные кинематографисты практически сорвали две из трех запланированных ими ранее экранизаций книг российского фантаста Сергея Лукьяненко.

"У меня огромное количество книг под экранизациями или под договорами, в том или ином процессе съемок. Я могу сказать, что месяц назад у меня обрушились две западные экранизации из трех планируемых, причем с очень серьезными, конкретными планами, с уже готовыми материалами и так далее", - рассказал Лукьяненко, передает ТАСС

Писатель не уточнил названия произведений, которые планировали экранизировать на Западе.

Напомним, Сергей Лукьяненко известен читателю как автор цикла "Дозоры", романов "Черновик", "Чистовик", "Лабиринт отражений" и ряда других, а известность ему принесли повести "Атомный сон" и "Рыцари сорока островов".