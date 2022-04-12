Визит канцлера: Европа не может найти общий язык с Путиным

После начала спецоперации России на Украине политические контакты между Москвой и европейскими столицами начали сходить на нет. Сразу из нескольких стран-членов ЕС были высланы десятки российских дипломатов. Из лидеров стран ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным общались лишь избранные – посчитавший себя главным миротворцем и лидером Евросоюза французский президент Эмманюэль Макрон и настроенный достаточно дружелюбно к Москве и считающийся в Брюсселе "диктатором" премьер Венгрии Виктор Орбан.

Каждый из двух лидеров в контактах с Путиным видел особую миссию. Макрон выступал от имени всей Европы, пытался добиться прекращения боевых действий на Украине и заодно получить новые очки перед президентскими выборами. Орбан же больше руководствовался национальными интересами своей страны. Венгрия не хочет остаться без российского газа и, по словам Орбана, готова ради этого перейти на оплату в рублях.

Нечто среднее между Орбаном и Макроном выбрал австрийский канцлер Карл Нехаммер. С одной стороны, он дает себе отчет, что Австрия – член ЕС. Поэтому свой визит в Москву он согласовал с другими лидерами союза. В то же время Австрия как нейтральная страна всегда пользовалась особым статусом и достаточно тепло воспринималась руководством России. Пророссийский курс, к слову, уже стоил карьеры бывшему вице-канцлеру Хайнц-Кристиану Штрахе, но это крайности. Вена традиционно поддерживает партнерские отношения с РФ, хранит уважение по отношению к советским мемориалам и на 90% зависит от импорта российского газа.

Вот с таким багажом Нехаммер прибыл накануне в российскую столицу. По просьбе австрийской стороны беседа с Путиным проходила в закрытом формате, фото с рукопожатиями отменили. По этой причине говорить о точных целях канцлера в Кремле не приходится. Можно лишь на основе последних событий предположить, что речь шла прежде всего о двух вопросах: Украине и газе. По первой теме Нехаммер наверняка пытался уговорить Путина прекратить или ослабить темпы специальной военной операции. По второй – добивался пересмотра предложения России по переходу оплаты за газ рублями. В настоящее время на уровне ЕС идет бурная дискуссия об отказе от российского газа. Едва ли Австрия хотела бы ввода газового эмбарго, но для этого нужен прогресс на Украине.

Как выяснилось, несмотря на особое положение его страны, у Нехаммера нет возможностей "повлиять" на Путина. Поэтому по итогам около часовой беседы он заявил австрийским журналистам следующее: "У меня в целом нет оптимистичного впечатления, которым я могу с вами поделиться от этого разговора с президентом Путиным".

Мало того, что генеральные позиции России и Австрии по Украине принципиально разнятся, канцлер еще больше углубил эти противоречия. Он начал обвинять Россию в убийствах в городе Буча. "У президента Российской Федерации совершенно другая оценка, чем у нас, чем у глав правительств ЕС. Для меня было важно, глядя ему в глаза, указать на ужасы и страдания, которые я видел сам в Буче и других деревнях на Украине", - сказал Нехаммер.

Понятно, что Путин не мог бы пойти ни на какие компромиссы после встречи с канцлером Австрии, ведь тот не привез из Европы ни одного интересного России предложения. Тогда зачем Нехаммер приезжал в Россию и поднимал острые темы? Возможно, австриец намеревался просто установить очный контакт с Кремлем, которым сейчас не может похвастаться ни один западный лидер. Однако, видимо, ход переговоров в какой-то момент зашел в тупик, и ему не удалось даже установить диалог, который хоть и не решает судьбу Украины, но позволяет защитить российско-европейские отношения от новой экономической, а может, и военно-политической эскалации.