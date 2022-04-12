Трехлетняя девочка сама ушла из детсада в Павлодаре

12 апр. 16:41

Маленькая девочка сбежала из детского сада в Павлодаре, о ЧП сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

Сигнал о пропаже ребенка поступил в полицию 7 апреля в 17.53. На место событий сразу же выехали полицейские, были оповещены все автомобильные и пешие патрули, передает Sputnik Казахстан.

"Бабушка обычно забирала внучку из садика по улице Академика Сатпаева. В этот день, не дожидаясь бабушки, девочка выбежала с территории садика и самовольно направилась домой. Но по дороге зашла в магазин, где и была обнаружена", - рассказала старший инспектор по особым поручениям Бибигуль Камзина.