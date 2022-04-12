В Германии захотели выгнать посла Украины

12 апр. 16:39

В интернете появилась петиция с требованием выгнать из Германии украинского посла Андрея Мельника.

Как сообщил сам автор данной инициативы, заявления дипломата в адрес жителей ФРГ неблагодарные и беспочвенные. По его словам, выполнение требований Мельника, связанных с ситуацией на Украине, может привести к усилению экономического кризиса и к активному участию НАТО в боевых действиях.

"Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то считалось смелым поступком украинского посла, теперь превратилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!" - сказано в петиции.

Ранее Мельник неоднократно требовал от Германии предоставить Украине оружие, возмущался по поводу отсутствия продвижения в вопросе запрета на энергоносители из России, а также признавался, что всех русских считает врагами.