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Новочерскасские ученые разработали мобильную установку для очистки воды

Новочерскасские ученые разработали мобильную установку для очистки воды

Донские ученые создали мобильную установку для очистки воды, - рассказали в Новочеркасском мелиоративном институте (НИМИ).

Фильтр на колесах весом в полтонны разрабатывали два года. Он предусматривает три ступени очистки дисковыми, угольными и ионно-обменными фильтрами, заправленными специальными смолами, что позволяет смягчить воду и выравнивать ее кислотно-щелочной баланс, - передает "АиФ-Ростов". 

Пока установка справляется с технической очисткой воды, достаточной для разбавления органических и минеральных удобрений, орошения приусадебных участков и поения скота, но при небольшой доработке конструкции ее можно будет использовать и для производства питьевой воды.

В ближайшее время изобретение пройдет сертификацию.

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