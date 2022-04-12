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Власти Казахстана намерены продлить запрет на вывоз ГСМ

Власти Казахстана намерены продлить запрет на вывоз ГСМ

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сегодня на заседании правительства сообщил о планах продления запрета на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом еще на полгода.

Сейчас в стране действует совместный приказ Минэнерго и Комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны, - напомнил министр.

"Прорабатывается вопрос продления ограничений еще на шесть месяцев", - заявил Акчулаков, передает Zakon.kz.

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