Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковушек и автобусов

12 апр. 16:18

Дорожные власти Грузии разрешили движение легкового автотранспорта и автобусов по Военно-Грузинской дороге после расчистки трассы от снега, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение автотранспортных средств, за исключением большегрузных, на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 15:45 мск" - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее из-за непогоды на территории Грузии дорога была закрыта сегодня для всех видов транспорта с 12:30 мск.