EgyptAir возобновляет прямые авиарейсы между Каиром и Москвой

12 апр. 16:04

Египетский национальный перевозчик EgyptAir сегодня объявил о возобновлении полетов между Каиром в Москвой, - сообщила пресс-служба компании.

"EgyptAir с 15 апреля возобновляет рейсы в Москву на ежедневной основе бортами "Боинг" (Boeing 737-800)", - говорится в распространенном сообщении компании, передает ТАСС.

Время вылета из Каира остается прежним - 09:30 по местному времени (10:30 мск). Увеличилось и время полета, который раньше занимал около четырех часов: теперь оно будет составлять примерно пять с половиной часов. В Москву самолеты будут прилетать в 15:55 мск, а вылетать обратно в египетскую столицу в 16:55 мск.

Напомним, ранее египетский перевозчик отменил все рейсы в Москву из-за проблем со страховкой полетов со стороны Европы. Полеты были приостановлены "из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против РФ", - пояснили тогда в компании.

Позднее было принято решение, что гарантии по страхованию этих рейсов возьмет на себя Минфин Египта.