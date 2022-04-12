СМИ: Индия готова нарастить свой экспорт в Россию

12 апр. 15:51

Индия планирует увеличить экспорт в Россию, администрация индийского премьера Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой о снятии ограничений для ряда индийских товаров, - передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Индия планирует увеличить поставки в Россию на дополнительные $2 млрд", - говорится в сообщении агентства. Страна рассматривает возможность экспортировать в Россию ряд товаров, поставки которых из других стран были приостановлены из-за санкций, - передает РИА Новости.

В список входят фармацевтические продукты, пластмасса, органические и неорганические химические вещества, товары для дома, рис, чай, кофе, а также молочные продукты.