Путин оценил роль Лукашенко в диалоге Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за организацию переговоров России и Украины.
"Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко", - цитирует его ТАСС.
Кроме того, российский лидер назвал белорусскую площадку для дальнейших переговоров.