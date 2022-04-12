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Путин оценил роль Лукашенко в диалоге Москвы и Киева

Путин оценил роль Лукашенко в диалоге Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за организацию переговоров России и Украины.

"Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, российский лидер назвал белорусскую площадку для дальнейших переговоров.

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