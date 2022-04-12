Под летние сельхозярмарки на Кубани задействуют АЗС "ЛУКОЙЛа"

12 апр. 15:43

Летние сельскохозяйственные в Краснодарском крае откроются на автозаправочных станциях компании "ЛУКОЙЛ" – такое соглашение сегодня подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" Юрий Ежов, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"Это еще один шаг к развитию придорожного сервиса. Попадая в Краснодарский край, туристы уже должны чувствовать себя на курорте. В этом году мы прогнозируем увеличение автомобильного трафика, поэтому уделяем ему пристальное внимание", - отметил Руппель, передает "Интерфакс".

"Присоединение" придорожных ярмарок к автозаправочным комплексам будет взаимовыгодным для обеих сторон: для организатора ярмарки - за счет сокращения расходов на обустройство ее территории, а для топливной компании - за счет дополнительного привлечения посетителей на АЗК, - сказал на церемонии подписания руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

В ближайшее время придорожные ярмарки появятся на АЗС компании в Горячем Ключе, Калининском, Тихорецком и Темрюкском районах края, а с началом курортного сезона на Кубани заработают около 300 торговых площадок с местными овощами и фруктами. Все они будут оформлены в эко-дизайне в соответствии с действующей в крае концепцией.