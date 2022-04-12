Лайнеры Redwings будут летать из Махачкалы в Ургенч

12 апр. 15:22

Российская авиакомпания Redwings впервые свяжет прямым рейсом Махачкалу и узбекистанский Ургенч, - сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

"Первый вылет из столицы Дагестана запланирован на 26 апреля. Рейсы будут выполняться еженедельно на самолетах Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Пока рейс будет еженедельным - вылет из Махачкалы будет осуществляться по вторникам, а время в пути составит 1 час 55 минут. Обратно из Ургенча лайнер будет вылетать по средам, длительность полета составит 2 часа 15 минут.

Самолеты компании уже летают из Махачкалы в узбекистанские Ташкент, Бухару и Наманган.