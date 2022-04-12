Россия не объявит дефолт по евробондам

12 апр. 15:01

Опубликованная CNN информация о дефолте по российским евробондам не соответствует действительности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам", - цитирует его РИА Новости.

Минфин России 4 апреля должен был сделать выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, но из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте исполнил свои обязательства перед иностранными держателями в рублях. А 9 апреля международное рейтинговое агентство S&P опустило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт). Это и имеет в виду CNN.

Силуанов подчеркнул, что речь о дефолте не идет, так как средства на исполнение обязательств у РФ на самом деле есть. "Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств", - заявил глава Минфина.

Он пояснил, что часть иностранных инвесторов не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий американских банков и правительства, заморозивших проведение российских платежей в валюте.

Силуанов указал, что в целях защиты прав инвесторов Москва как ответственный заемщик реализовала дополнительные меры, зарезервировав требующиеся суммы в рублях в российском депозитарии.

"Учитывая, что невыкупленные облигации за редким исключением принадлежат иностранным инвесторам, запретительные меры американских властей ущемили прежде всего интересы именно иностранных, в том числе американских, инвесторов", - заключил министр финансов.