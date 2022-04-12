Краснодарские полицейские задержали банду "залетных" велоугонщиков

12 апр. 14:59

Краснодарским полицейским удалось задержать целую банду приезжих злоумышленников, похитивших 25 велосипедов, - сообщает пресс-служба УМВД по городу.

В полицию обратился один из жителей столицы Кубани, который оставил свой велосипед на лестничной площадке, а затем обнаружил, что транспортное средство исчезло. Сотрудники уголовного розыска, используя данные с видеокамер наблюдения, оперативно установили личности предполагаемых, после чего одного из них удалось задержать в Тихорецке, а его троих сообщников - на одной из улиц Краснодара. Ранее не судимые 20-летние граждане Казахстана и жители Тихорецка признались в содеянном и рассказали, что сдали похищенный велосипед в ломбард, а вырученные деньги потратили, - передает "АиФ-Юг".

Дальнейшее расследование показало причастность задержанных к еще 24 аналогичным кражам. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 250 тыс рублей. В отношении подозреваемых сейчас расследуются уголовные дела, а фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.