РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава районной почты могла присвоить 200 тысяч рублей в Северной Осетии

Глава районной почты могла присвоить 200 тысяч рублей в Северной Осетии

Руководитель почты в Ардонском районе подозревается в присвоении более 200 тыс рублей, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Женщина, по данным следствия, проводила фиктивные возвраты денег от имени граждан, оплативших госпошлину за оказанные госуслуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских прав.

"Злоумышленница оформляла фиктивные акты о возврате госпошлины, подготавливала необходимую документацию, а вырученные деньги присваивала себе. По такой схеме подозреваемая присвоила более 200 тыс рублей", - пояснили в полиции.

Открыты уголовные дела по ч. З ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, с использованием своего служебного положения", женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version