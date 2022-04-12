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Дальнобойщик устроил стрельбу на заправке на трассе "Кавказ"

Дальнобойщик устроил стрельбу на заправке на трассе &quot;Кавказ&quot;

Сегодня на одной из АЗС на федеральной трассе "Кавказ" произошла драка с применением газового пистолета, - сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Конфликт вспыхнул между двумя дальнобойщиками, а его причиной послужила очередность проезда в колонне грузовиков. В ходе потасовки один из водителей достал газовый пистолет и произвел несколько выстрелов, - передает "АиФ-Ставрополье".

К счастью, никто не пострадал, тем не менее, на дальнобойщиков составили протокол за нарушение общественного порядка. Оружие у стрелявшего изъято, - добавили в МВД региона. 

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